شكرا لقرائتكم طبيب الزمالك يكشف عن سفر محمود عبد العزيز لألمانيا لإجراء عملية الرياط الصليبي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سفر محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الى ألمانيا يوم الأحد المقبل لإجراء عملية الرياط الصليبي.

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

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وكان اللاعب تعرض للاصابة في مباراة المقاصة في الدوري الممتاز وكشفت الفخوصات عن إصابته بالصليبي.

ومن المقرر أن يرافق محمد أسامة اللاعب في رحلته لألمانيا لإجراء العملية الجراحية.