شكرا لقرائتكم أبو رجيله والمندوه وعلام في قرعة دوري مراكز الشباب بالجيزة " صور "... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص وزير الشباب والرياضة ومحافظ الجيزة على حضور حفل مراسم قرعة دوري مراكز الشباب بالجيزة في نسختها السابعة والتي أقيمت بأحد الفنادق الكبرى بالمهندسين تحت إشراف الاتحاد المصري لكرة القدم فرع الجيزة برئاسة الدكتور المندوه الحسيني بالتعاون مع مديرية الشباب بالمحافظة بقيادة الدكتور احمد الوكيل وبحضور مندوبي ومسئولي مراكز الشباب الـ24 المشاركه بفاعليات الدوري المقرر انطلاقه في 27 اكتوبر الجاري.





بداء الحفل بكلمة المهندس/ عادل عقل عضو مجلس إدارة منطقة الجيزة لكرة القدم والمشرف على دوري مراكز الشباب بالمحافظة والذي شرح خلالها قواعد واللوائح التي تنظم المسابقة الي جانب الرؤية المستقبلية والمردود المنتظر من برتوكول التعاون بين مديرية الشباب والفرع بالمحافظة للنهوض بمنظومة كرة القدم بالجيزة.





بينما أكد المندوة الحسينى رئيس فرع الجيزة أن الاهتمام بالقرعة دوري مراكز الشباب يعكس مدى أهمية المنافسة بين الشباب من هذا الاحتكاك الجيد الى جانب اهتمام كل المؤسسات الرياضية والتنفيذية بجميع محافظات الجمهورية بهذا الحدث الذى يعد مشروعا قوميا سياتي بثمارها في السنوات المقبلة .

اشار الدكتور احمد عبد الوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ان حفل القرعة يعد البداية الحقيقة للتعاون المثمر بين منطقة الجيزة لكرة القدم والمديرية ولذلك حرصنا جميعا ان يكون هناك حفل مناسب يليق بالحدث الذي يهتم به مسئولي الرياضة بالمحروسة من الاسكندرية الي اسوان واختتم كلمته بتوجيه الشكر الي مجلس ادارة منطقة الجيزة علي التنظيم المتميز اداريا وفنيا لمراسم القرعة.





فيما تولي اسامة يوسف رئيس اللجنة الفنية بالفرع شرح تفصيلي للنسخ السادسة السابقة للدوري بالجيزة والتي انطلقت نسختها الاولي 2013 موضحا نظام القرعة وتقسيم الفرق الـ"24" المشاركة بالدوري الي اربع مجموعات.





حضر فاعليات الحفل محمود ابو رجيله شيخ المدربين و جمال علام رئيس اتحاد الكرة الاسبق وعمر الايوبي مدير تحرير الرياضة باليوم السابع والناقد الرياضي لطفي السقعان الي جانب عدد من قيادات الوزارة ومديرية الشباب والرياضة الى جانب القيادات التنفيذية بمحافظة الجيزة ومحمد رشاد عضو مجلس وماهر عبد العزيز المدير التنفيذي ومساعدة عصام درويش واسامة الورداني رئيس لجنة مسابقات الفرع وخالد كمال رئيس لجنة البراعم.





أشرف علي اجراء مراسم القرعة فنيا واداريا لجنة برئاسة اسامة يوسف الي جانب كلا من صالح عبد الحميد مديرالمسابقات ومحمد عبد المعطي سكرتير لجنة الحكام واسلام اسامة مسئول " IT" وهاني عبد العزيز مدير شئون اللاعبين بالفرع.

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