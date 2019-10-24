شكرا لقرائتكم محمد صبحى: فوز الزمالك اليوم مهم فى مسيرية بطولة دورى أبطال أفريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر محمد صبحى حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادتة عقب المشاركة الاولى له مع الأبيض خلال مواجهة جينيراسيون بطل السنغال فى أياب بطولة دورى أبطال أفريقيا . تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين. Advertisements وأوضح محمد صبحى خلال تصريحات تلفزيوينة لقناة " on sport " أنه جميع لاعبى فريق الزمالك أستعدوا جيدا للمباراة والفوز اليوم مهم للغاية فى مسيرية بطولة دورى أبطال أفريقيا . وأشار محمد صبحى أنه يستعد حاليا للمشاراكة مع المنتخب المصرى الاولمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ويتمنى الوصول الى أولمبياد طوكيو 2020 والظهور بشكل جيد .

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