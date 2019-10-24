شكرا لقرائتكم جماهير الزمالك تطالب مرتضي منصور بتعنيف اللاعبين على تذبذب المستوى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.
وقالت الجماهير المتواجدة في ملعب السلام لمرتضي منصور:"شدهم شوية ياريس:، ليرد عليهم رئيس الزمالك قائلا:"عدينا ولا معديناش"، في إشارة منه برضاه عن تأهل الفريق لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.
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