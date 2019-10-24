شكرا لقرائتكم الفتح يلاقي الفيحاء.. وضمك يستضيف الرائد في مواجهة استعادة التوازن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يسعى الفتح إلى مواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً على نظيره الفيحاء على ستاد مدينة الملك سلمان بالمجمعة، في حين يبحث فريقا ضمك وضيفه الرائد عن استعادة توازنهما حينما يلتقيان على ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بالمحالة، في المرحلة الثامنة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، يوم الجمعة.

ويسعى الفتح إلى مواصلة انطلاقته حينما يحل ضيفاً على نظيره الفيحاء المتعثر، ونجح الفتح في إيقاف مسلسل الخسائر بعدما حقق أول فوزٍ له هذا الموسم حينما اكتسح جاره العدالة 5-3، في أول مباراة للفريق بدون مدربه المقال التونسي فتحي الجبال.

وسيبدأ المدرب البلجيكي يانيك فيريرا مهمته مع الفتح في مباراة ضمك، حيث أشرف على تدريبات الفريق التحضيرية للقاء طوال الأسبوع الماضي، وعانى الفتح كثيراً في المراحل السبع الأولى عقب تلقيه 6 خسائر مقابل تعادل وحيد، في حين أن انتصاره على العدالة رفع رصيده إلى 4 نقاط ليتقدم إلى المركز قبل الأخير.

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وفي المقابل يأمل الفيحاء في إيقاف مسلسل إهدار النقاط والعودة مجدداً إلى سكة الانتصارات التي غابت عن الفريق في المراحل الخمس الماضية، وحقق الفيحاء فوزاً وحيداً هذا الموسم كان على حساب ضيفه الحزم في المرحلة الماضية، في حين تلقى 3 خسائر وتعادل في مثلهما ليحتل المركز 13 برصيد 6 نقاط.

وعلى ستاد الأمير سلطان بن عبدالعزيز بأبها يبحث فريقا ضمك وضيفه الرائد عن استعادة توازنهما عقب النتائج السلبية في المراحل السابقة، واكتفى ضمك بتحقيق فوزٍ وحيد كان على حساب ضيفه اتحاد جدة في المرحلة الثالثة، في حين تلقى 5 خسائر مقابل تعادل وحيد ليتذيل الترتيب برصيد 4 نقاط.

وفي المقابل لا يختلف وضع الرائد كثيراً عن مضيفه بعد النتائج المتذبذه التي حققها هذا الموسم والتي كان آخرها خسارته من ضيفه النصر في المرحلة السابقة، وحقق الرائد فوزاً وحيداً هذا الموسم كان على حساب ضيفه الفيحاء بثنائية نظيفة في المرحلة الخامسة، في حين تلقى 4 خسائر مقابل تعادلين ليحتل المركز 13 برصيد 5 نقاط.