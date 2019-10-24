شكرا لقرائتكم غوميز ينقذ الشارقة من الخسارة أمام حتا في الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - انقذ ريكاردو غوميز فريقه الشارقة من الخسارة أمام حتا في دوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، بعد تسجيله الهدف الثاني، لتنتهي المباراة بالتعادل 2 - 2 في منافسات المرحلة الخامسة من المسابقة.

ورفع حتا رصيده إلى خمس نقاط في المركز العاشر، فيما بقى الشارقة في الصدارة برصيد 13 نقطة.

وتقدم حتا في الدقيقة 18 عن طريق مهاجمه الإسباني كريستيان لوبيز، قبل أن يضيف اللاعب ذاته الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وسجل ايغور كورنادو هدف تقليص الفارق للشارقة في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، قبل أن يسجل ريكاردو غوميز هدف التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل من الضائع.

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وفي المباراة الثانية قلب الوحدة تأخره أمام عجمان بهدفين، إلى الفوز 4 - 2 .

وتقدم عجمان بهدف في الدقيقة العاشرة عن طريق البرازيلي فاندر فييرا، ثم أضاف ويليام أوسو الهدف الثاني في الدقيقة 16.

و عاد الوحدة إلى المباراة في الدقيقة 40 بهدف سجله قائده إسماعيل مطر، قبل أن يسجل سبيستيان تيغالي هدف التعادل في الدقيقة 52. وفي الدقيقة 63 سجل خليل الحمادي الهدف الثالث للوحدة، قبل أن يعود تيغالي ويسجل الهدف الثاني له والرابع للوحدة في الدقيقة 88 من ضربة جزاء.

ورفع الوحدة رصيده إلى ست نقاط في المركز السابع، فيما تجمد رصيد عجمان عند سبع نقاط في المركز الخامس.