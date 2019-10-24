شكرا لقرائتكم أندية إنجلترا تهيمن على تشكيلة دوري أبطال أوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، عن تشكيلة فريق الأسبوع للجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي اختتمت يوم الأربعاء.

وجاء تشكيل فريق الأسبوع ليشهد غياب الثنائي الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة الإسباني والبرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، وذلك حسب الموقع الرسمي للاتحاد الأوروبي.

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وسيطرت الأندية الإنجليزية على التشكيل الأفضل خلال الأسبوع، بتواجد خمسة لاعبين من 11 في التشكيل .

وشهد التشكيل تواجد ثلاثة لاعبين من فريق توتنهام الإنجليزي، حيث فاز النادي اللندني على ريد ستار بلغراد الصربي 5 - صفر، لتضم تشكيلة الأسبوع ثلاثة لاعبين منه وهم باولو غازينجا حارس المرمى ولاعب الوسط الكوري هيونغ سون مين وزميله الأرجنتيني إيريك لاميلا.

وجاء تشكيل فريق الأسبوع في حارس المرمى باولو غازينغا (توتنهام الإنجليزي) وفي الدفاع كونارد لايمار (لايبزيغ الألماني) وياروسلاف راكستي (زينيت الروسي) وستيفان دي فري (إنتر ميلان الإيطالي)، وفي وسط الملعب أنخل دي ماريا ( باريس سان جيرمان الفرنسي) وهيونغ سون مين (توتنهام) وأليكس شامبرلين (ليفربول الإنجليزي) وإيريك لاميلا (توتنهام) ورحيم سترلينغ (مانشستر سيتي الإنجليزي)، وفي الهجوم دريس ميرتينز (نابولي الإيطالي) وكيليان مبابي (باريس سان جيرمان).