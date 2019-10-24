





اسماء السيد - قال كيكي سانشيز فلوريس مدرب واتفورد إن المهاجم داني ويلبيك سيغيب لأشهر بعد تعرضه لإصابة بعضلات الفخذ الخلفية خلال التعادل 1-1 مع توتنهام هوتسبير الأسبوع الماضي بالدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم. وخرج ويلبيك بشكل اضطراري في الدقيقة الأولى أمام توتنهام وسيغيب اللاعب البالغ عمره 28 عاما، والعائد مؤخرا من إصابة بالكاحل، لفترة طويلة. وأضاف فلوريس "إنها أنباء سيئة عن داني ويلبيك. اعتقد أنها إصابة صعبة لكننا نحتاج للانتظار بعض الوقت لمعرفة نتائج الفحوص. Advertisements "إنها إصابة بعضلات الفخذ الخلفية. لا أعرف إلى متى سيغيب لكنها فترة طويلة. وستكون أشهر وليست أسابيع". وتابع "لم تكن مخاطرة (أن يلعب ويلبيك) لأنه عاد من إصابة بالكاحل وأصيب الآن في العضلات. الأمر مختلف تماما". ونال واتفورد، الذي يبحث عن أول فوز له بالموسم، دفعة معنوية بقرب عودة المهاجم تروي ديني بعد الخضوع لجراحة بالركبة. وقال فلوريس "نحن سعداء جدا. عاد (ديني) للعب بمفرده وأتمنى اكتمال تعافيه سريعا". (إعداد أحمد مصطفى للنشرة العربية

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ويلبيك مهاجم واتفورد يغيب عدة أشهر للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.