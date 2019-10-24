مجموعة فيات كرايسلر تزيد من قيمة عقد رعاية قميص يوفنتوس









اسماء السيد - زادت مجموعة فيات كرايسلر الايطالية الامريكية لصناعة السيارات قيمة عقد رعاية قميص يوفنتوس لأكثر من الضعفين في إشارة على زيادة الدعم الذي تقدمه عائلة انييلي لبطل دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

ويأمل يوفنتوس، الذي فاز بلقب الدوري الايطالي في اخر ثمانية مواسم، في توسيع قاعدته الجماهيرية لتعزيز الايرادات التي تجاوزت 600 مليون يورو العام الماضي لكنه لا يزال متراجعا خلف أقرانه في أوروبا مثل ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر يونايتد.

ووفقا لصفقة الرعاية، ستدفع مجموعة فيات كرايسلر ليوفنتوس 42 مليون يورو (46.7 مليون دولار) على مدار العامين المقبلين لإبقاء علامة السيارة "جيب" على قمصان الفريق والتي باتت ذات شعبية كبيرة حول العالم بفضل نجمه كريستيانو رونالدو.

وحسنت البنود المالية الجديدة من الاتفاق الحالي، والذي يضمن 17 مليون يورو في العام، بين النادي الذي يتخذ من تورينو مقرا له وصانع السيارات. والاثنان تحت سيطرة شركة إكسور وهي شركة قابضة مملوكة لعائلة انييلي.

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وتأتي صفقة الرعاية الجديدة بعد أن قالت إكسور أيضا إنها ستكتتب بقدر تناسبي في زيادة رأسمال يوفنتوس 300 مليون يورو التي أعلنت الشهر الماضي.

وقال يوفنتوس في بيان إن قرار مجموعة فيات كرايسلر لزيادة عقد رعايتها جاء عقب أداء رياضي "ممتاز" تحقق في السنوات الأخيرة بواسطة الفريق الأول لكرة القدم وزيادة الوعي بالعلامة التجارية على مستوى العالم.

وسيدفع هذا الاتفاق بيوفنتوس للاقتراب من فرق في الدوري الانجليزي الممتاز مثل تشيلسي ومانشستر سيتي وتوتنهام حيث تبلغ قمة صفقة رعاية القميص لكل منهم 45 مليون يورو سنويا وفقا لبيانات فاينانس فوتبول.

وأضاف البيان ان يوفنتوس ومجموعة فيات كرايسلر دشنا المفاوضات بشأن تجديد عقد رعاية الفريق والذي سينتهي في 2021.