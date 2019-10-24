إقالة باتيلي مدرب منتخب الجزائر للمحليين









اسماء السيد - قال الاتحاد الجزائري لكرة القدم اليوم الخميس إنه أنهى ارتباطه بالفرنسي لودوفيك باتيلي مدرب منتخب المحليين بعد الخروج من تصفيات كأس الأمم الافريقية للاعبين المحليين على يد المغرب.

وخسرت الجزائر 3-صفر في المغرب الأسبوع الماضي بعد التعادل ذهابا بدون أهداف.

Advertisements

وكان باتيلي مدربا للمنتخب الأولمبي الجزائري أيضا والذي فشل في بلوغ بطولة افريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 ليصبح تحت ضغط جماهيري شديد.

ولم يكشف الاتحاد الجزائري عن خليفة باتيلي الذي قاد في السابق منتخب فرنسا للناشئين في مراحل سنية مختلفة.

وغطى تتويج الجزائر بكأس الأمم الافريقية هذا العام في مصر على انتكاسات منتخبات الشباب والمحليين.