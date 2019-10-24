الترجي يسحق اتحاد بنقردان ويواصل انتصاراته بدوري تونس









اسماء السيد - تقدم الترجي حامل اللقب للمركز الثالث في الدوري التونسي الممتاز لكرة القدم بعد أن سحق ضيفه اتحاد بنقردان 4-1 في لقاء شهد ثلاث ركلات جزاء اليوم الخميس.

افتتح الجزائري إلياس الشتي التسجيل للترجي مبكرا بعد أربع دقائق من البداية وأضاف رائد الفادع الهدف الثاني في الدقيقة 38.

وعزز أنيس البدري تفوق بطل افريقيا بإحراز الهدف الثالث من ركلة جزاء قبل دقيقتين على نهاية الشوط الأول.

وقلص البرازيلي ميليتو دوس سانتوس الفارق للضيوف من ركلة جزاء بعد أربع دقائق من بداية الشوط الثاني.

وعاد البدري ليحرز هدفه الشخصي الثاني والرابع للترجي من ركلة جزاء أخرى في الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

وحقق الترجي انتصاره الثالث على التوالي في ثلاث مباريات ليرفع رصيده إلى تسع نقاط متقدما بفارق الأهداف عن اتحاد بنقردان الذي خاض خمس مباريات.

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وقال معين الشعباني مدرب الترجي "لعبنا بأسلوب جيد واعتمدنا على التمريرات القصيرة وسجلنا أربعة أهداف".

وأحرز المهاجم ياسين الشماخي، العائد للملاعب بعد تعافيه من إصابة، هدفين في الشوط الثاني ليقود الافريقي للفوز 2-صفر على مستضيفه نجم المتلوي.

وافتتح الشماخي، الذي خاض مباراته الأولى في الموسم، التسجيل في الدقيقة 64 وضاعف التقدم قبل ست دقائق على نهاية المباراة.

وحقق الافريقي انتصاره الرابع في خمس مباريات لكنه يملك ست نقاط فقط بعد سحب ست نقاط من رصيده بسبب عقوبة الاتحاد الدولي (الفيفا) بينما يبقى رصيد نجم المتلوي خاليا من النقاط.

وقال الأسعد الدريدي مدرب الافريقي الذي يتخبط فريقه وسط أزمة ديون خانقة وعقوبات مالية "رغم الظروف الصعبة يحاول الفريق أن يكون في مستوى تطلعات الجماهير والتركيز على اللعب وتشريف اسم النادي الكبير".

وانتزع النجم الساحلي فوزا صعبا 1-صفر من مستضيفه اتحاد تطاوين بفضل هدف مرتضى بن وناس في الدقيقة 78.

ورفع النجم الساحلي رصيده إلى سبع نقاط من ثلاث مباريات ليحتل المركز الخامس بينما توقف رصيد اتحاد تطاوين عند نقطة واحدة في المركز قبل الأخير.