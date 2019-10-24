مطر يقود الوحدة لانتفاضة أمام عجمان بالدوري الإماراتي









اسماء السيد - أحرز القائد المخضرم إسماعيل مطر هدفا رائعا وصنع هدفا آخر ليقود الوحدة لتحويل تأخره بهدفين مبكرين إلى فوز 4-2 على عجمان في دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم الخميس.

وتقدم عجمان صاحب الأرض 2-صفر في أول ربع ساعة عن طريق فاندر فييرا ووليام أوسو لكن مطر قلص الفارق من ركلة حرة في الدقيقة 40.

وفي الشوط الثاني أحرز الأرجنتيني سيباستيان تيجالي هدفين، وبينهما سجل خليل الحمادي من تمريرة للقائد مطر، ليفوز الوحدة بعد ثلاث هزائم في أول أربع مباريات.

وهذه أول مباراة للوحدة في الدوري تحت قيادة المدرب مانويل خيمنيز الذي تولى المسؤولية بعد إقالة موريس شتاين بسبب البداية المحبطة للموسم.

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وأصبح رصيد الوحدة ست نقاط من خمس مباريات وتقدم إلى المركز السابع وهو نفس رصيد عجمان خامس الترتيب الذي سقط للمباراة الثانية على التوالي بعدما استقبل هدفا قرب النهاية ليخسر 1-صفر أمام الظفرة يوم الجمعة الماضي.

وبدا أن الوحدة سيعاني في البداية بعدما سجل فييرا من ركلة حرة ثم قابل أوسو ركلة ركنية بضربة رأس إلى داخل المرمى في البداية.

لكن مطر قلص الفارق بعدما نفذ ركلة حرة من ناحية اليمين ووضعها ببراعة في نفس زاوية الحارس علي الحوسني ليعيد الأمل للوحدة.

وبدأ الوحدة الشوط الثاني بقوة وأدرك تيجالي التعادل بضربة رأس متقنة في الدقيقة 51 قبل أن يتوغل مطر بالكرة ويمرر إلى الحمادي الذي سدد بدقة لحظة تقدم الحوسني بعد مرور ساعة من اللعب بقليل.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بدقيقتين سجل تيجالي الهدف الرابع من ركلة جزاء حصل عليها بعد تعرضه لخطأ داخل المنطقة. وتأكد الحكم من قراره بعد اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد.