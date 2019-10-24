السلام يسود بين مدرب وقائد نابولي قبل لقاء سبال









اسماء السيد - شكلت حالة السلام التي سادت مؤخرا بين كارلو انشيلوتي مدرب نابولي وقائد الفريق لورينتسو انسيني دفعة مرحب بها بالنسبة للفريق الذي يسعى لاستعادة الأرض التي فقدها لصالح يوفنتوس متصدر دوري الدرجة الأولى الايطالي لكرة القدم.

والعلاقة بين هذا الثنائي متوترة منذ تولي انشيلوتي المسؤولية العام الماضي بينما أقر انسيني بأنه يفقد اعصابه دوما خلال تعامله مع المدرب في التدريبات.

ونفد صبر انشيلوتي في نهاية سبتمبر أيلول عندما استبعد انسيني للمباراة الثانية على التوالي كما ترك المهاجم على مقاعد البدلاء في مباراة الفريق امام سالزبورج في دوري أبطال أوروبا أمس الأربعاء.

لكن الأجواء باتت أفضل عقب نزول القائد البالغ من العمر 28 عاما، وهو اللاعب الوحيد المولود في نابولي ضمن التشكيلة، بديلا ليسجل هدف الفوز في انتصار مثير 3-2 على المنافس النمساوي.

وقال انسيني "لدي بعض الخلافات مع المدرب لكن تجاوزناها جميعا. احترمه كثيرا.

"إنه مدرب عظيم يعطيني الثقة دوما ويجعلني اشعر بأهميتي. كنت مخطئا في بعض التصرفات التي اتبعتها. اعتذرت وقمنا بتصفية كافة الأمور العالقة".

ورد انشيلوتي "ابلغته قبل المباراة بأنه سيلعب وكنت حاسما...وهكذا سارت الأمور".

ويتراجع نابولي، وصيف البطل ثلاث مرات في اخر أربعة مواسم، بفارق ست نقاط خلف يوفنتوس المتصدر وسيحل ضيفا على سبال يوم الأحد المقبل. وسيلعب يوفنتوس خارج ملعبه مع ليتشي الصاعد لدوري الأضواء بينما سيلعب انتر ميلان صاحب المركز الثاني على أرضه أمام بارما.

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ويلعب انسيني في صفوف نابولي منذ أن كان يبلغ من العمر 15 عاما على الرغم من انه امضى فترات اعارة مع فرق كافيزي وفوجيا وبيسكارا. وتجعل منه سرعته وقصر قامته وسيطرته على الكرة كابوسا للمدافعين وهو يسجل دوما بإنهاء مميز للهجمة، لكن مستواه يتعرض لهزات.

* علاقة غريبة

ومنح انشيلوتي شارة القيادة لانسيني في فبراير شباط الماضي لكن احباط اللاعب يظهر بقوة في بعض المناسبات.

حتى أوريليو دي لورينتيس رئيس النادي تدخل في مرحلة ما وقال إن على انسيني ان يهدأ. وقال "افهمه، اسعى لحمايته واحبه كثيرا لكنه يجعل موقفه في نابولي غير مريح".

ووصف انسيني علاقته مع انشيلوتي بأنها "غريبة بعض الشيء".

وقال هذا الشهر "في بعض الأحيان، تكون هناك خلافات لكن هذا بسبب امتلاكنا لشخصيتين مستقلتين. في بعض الأحيان عندما اكون مرهقا أو متوترا خلال التدريبات، ربما ينتهي بي المطاف بالرد على ملاحظاته لكن الأمور تنتهي عند هذا الحد".

وقال انسيني "ابدو بالنسبة لهم مغرورا واعتقد أن لديهم صورة عني تختلف حقا عما أنا عليه. أريد أن اكون قريبا من كافة الجماهير لأنني أبذل قصارى جهدي من أجل هذا القميص".

كما يبدو أن اللاعب سأم من حلول فريقه دوما في مركز الوصيف.

وقال "حان الوقت لكي يفوز نابولي. انتظرنا وقتا طويلا جدا".