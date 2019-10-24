شكرا لقرائتكم خبر عن المسابقات تحيل بن شرقي للإنضباط و إيقاف ساسي مباراة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم إحالة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك إلى لجنة الإنضباط لما بدر منه بعد انتهاء مباراة فريقه أمام المقاولون التي أقيمت يوم 19 أكتوبر الحالي .

كما قررت إيقاف فرجان ساسي لاعب الزمالك مباراة واحدة لطرده من المباراة نفسها لحصوله على الإنذار الثاني ، فيما تم إيقاف سيف الدين بن عصام الجزيري لاعب المقاولون مباراتين وغرامة مالية قدرها عشرة الاف جنيه للطرد بسبب الخشونة المتعمدة.

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جاء ذلك ضمن العقوبات المقررة عن مباريات الجولتين الرابعة والخامسة لمسابقة الدوري الممتاز ، حيث تم ايقاف أحمد مدبولي عبد الرحمن لاعب الإسماعيلي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه مع حرس الحدود، وموسى دياوارا لاعب الإنتاج الحربي مباراة لحصوله على الإنذار الثالث أيضا في لقاء فريقه أمام إنبي ، حيث تم تنفيذ العقوبة في اللقاء التالي لفريقه الذي أقيم أمام بيراميدز.