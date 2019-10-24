شكرا لقرائتكم خبر عن أبو ريدة يعود إلى القاهرة بعد مشاركته في اجتماعات الفيفا بالصين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعود إلى القاهرة غدا هاني أبو ريدة عضو مجلس الفيفا عائدا من الصين بعد حضوره اجتماعات المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي المعروف باسم مجلس الفيفا الذي انعقد في مدينة شنغهاي الصينية التي اختتمت اليوم ، بإسناد تنظيم بطولة العالم للأندية في نسختها الجديدة إلى الصين ، ومن المقرر اقامتها عام 2021 بمشاركة 24 ناديا.

أعلن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" إقامة بطولة كأس العالم للأندية 2021 فى الصين بنظام جديد يضم 24 فريقاً للمرة الأولى، وستقام البطولة خلال الفترة بين شهرى يونيو ويوليو.

ونشر الاتحاد الدولى بياناً، عبر موقعه الرسمى، أكد فيه أن أماكن إقامة البطولة والملاعب سيتم الإعلان عنها فى موعد لاحق بعد التنسيق مع الجانب الصينى، بعدما وافق مجلس الاتحاد الدولى على نظام البطولة الجديد.

وكانت صحيفة "ديلى ميل" الإنجليزية قد كشفت عن تفاصيل البطولة الجديدة بمشاركة 24 فريقًا حيث ستضمن المشاركة لأندية ليفربول وتشيلسى الإنجليزيين، وقطبى العاصمة الإسبانى ريال مدريد وأتلتيكو مدريد، تأكد مشاركتهم فى نسخة 2021 من بطولة كأس العالم للأندية.

من المقرر أن يأتى تقسيم الأندية المشاركة فى البطولة بشكلها الجديد كالتالى:

8 أندية أوروبية

3 أندية أمريكا الجنوبية

3 أندية من أمريكا الوسطى والشمالية

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3 أندية من أفريقيا

3 أندية من آسيا

1 نادً من أوقيانوسيا.

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