شكرا لقرائتكم خبر عن 60 دقيقة .. الزمالك يحافظ على تقدمه بهدف أمام جينيراسيون بدور أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعد مرور 60 دقيقة ما زال الزمالك محافظ على تقدمه أمام جينيراسيون بطل السنغال فى إياب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا بهدف أحرزه مصطفى محمد فى اللقاء المقام باستاد السلام.

كان لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال.

مع بداية الشوط الثاني أجري الصربي ميتشو تغييره الأول بنزول حازم إمام على حساب حمدي النقاز الذى تعرض لإصابة فى الشوط الأول .

الدقيقة 46 إنذار لمحمود علاء لعرقلته مهاجم جينيراسيون

الدقيقة 49 يواصل محمد عواد تألقه فى مباراة الزمالك بالتصدي لرأسية خطيره مانعاً هدف لفريق جينيراسيون.

الدقيقة 53 عرضية لعبدالله جمعه بعدر المرور من مدافعي جينيراسيون يخرجها الدفاع السنغالي.

يهدأ اللقاء ويضغط لاعبو السنغال على الزمالك لكن دون ترجمة لأهداف وسط تألق لمحمد عواد حارس الزمالك.



بدأ الصربى ميتشو المدير الفنى لفريق الزمالك بتشكيل مكون من :

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

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خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما جاء على دكة الإحتياطي كلاً من: محمد صبحي ومحمد عبد السلام وحازم إمام ومحمد عبد الشافي وإسلام جابر وخالد بو طيب ومصطفى فتحى.

وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

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هدف مصطفي محمد