شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد العزيز يطير الأحد المقبل لألمانيا لإجراء جراحة الرباط الصليبي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك عن سفر محمود عبد العزيز لاعب وسط الفريق الى ألمانيا يوم الأحد المقبل لإجراء عملية الرياط الصليبي.

تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين. وكان اللاعب تعرض للاصابة في مباراة المقاصة في الدوري الممتاز وكشفت الفخوصات عن إصابته بالصليبي.

ومن المقرر أن يرافق محمد أسامة اللاعب في رحلته لألمانيا لإجراء العملية الجراحية.