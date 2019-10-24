محمود علاء يهدر ركلة جزاء للزمالك أمام جينيراسيون في الدقيقة 65

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر محمود علاء مدافع الزمالك ، ركلة جزاء في الدقيقة 65 من عمر مباراة فريقه امام جينيراسيون السنغالي في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا. واحتسب الحكم ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة في يد مدافع جينيراسيون ، ويتصدي لها محمود علاء ولكن يهدرها بغرابة ويضعها في العارضة ، وتستمر النتيجة 1/0 للزمالك. تشكيل الزمالك تشكيل الزمالك واعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي والذي يضم : حراسة المرمى : محمد عواد خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو خط الهجوم : مصطفي محمد وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل. تشكيل جينيراسيون تشكيل جينيراسيون فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون عن التشكيل الذي بدأ به المباراة والذي يضم : حراسة المرمى : خاديما نداي خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.

















































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