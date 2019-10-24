شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف علي أول تعليق من رئيس الزمالك بعد التأهل لدور المجموعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

وقالت الجماهير المتواجدة في ملعب السلام لمرتضي منصور:"شدهم شوية ياريس:، ليرد عليهم رئيس الزمالك قائلا:"عدينا ولا معديناش"، في إشارة منه برضاه عن تأهل الفريق لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا.