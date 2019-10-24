شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عواد يواصل التألق ويحرم جينيراسيون من التعادل في الشوط الثاني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انقذ محمد عواد حارس مرمي الزمالك، فريقه من هدف التعادل، بعدما اخرج كرة بصعوبة سددها مهاجم جينيراسيون السنغالي برأسه في الدقيقة 49 من عمر المباراة المقامة بين الزمالك وجينيراسيون الان في إياب دور الـ 32 لدوري ابطال افريقيا.

وانتهي الشوط الأول من المباراة بتقدم الزمالك بهدف نظيف احرزه مصطفي محمد في الدقيقة 18 من عمر المباراة.

تشكيل الزمالك

واعلن الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه الذي سيخوض به مباراة جينيراسيون السنغالي والذي يضم :

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود حمدي الونش وحمدي النقاز

خط الوسط :طارق حامد وفرجاني ساسي وأوباما وأشرف بن شرقي وأحمد سيد زيزو

خط الهجوم : مصطفي محمد

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وكان ميتشو قد استبعد محمد عنتر صانع ألعاب الفريق من قائمة المباراة منذ قليل.

تشكيل جينيراسيون

فيما أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون عن التشكيل الذي بدأ به المباراة والذي يضم :

حراسة المرمى : خاديما نداي

خط الدفاع: جبريل ديوب وبون ساماه ويوسوفوا ديانيه وبابا انسا بادجي

خط الوسط : اوسينو جايي وشريف بايو وخاديم دياو وعيسى ضيوف

خط الهجوم: دومنيك ميندي و مامي ليمامولاي

ويتأهل الفائز فى المباراة إلى دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا، حيث سيتواجد فى المجموعة الأولى التى تضم إلى جواره أندية أول أغسطس الأنجولى، زيسكو الزامبى، مازيمى الكونغولى، فيما سيواجه الخاسر من المباراة إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد لاديور بمدينة أتيس السنغالية.