اخبار الرياضه

مباراة الزمالك .. مصطفي محمد علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الزمالك .. صور

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/35
  • 2/35
  • 3/35
  • 4/35
  • 5/35
  • 6/35
  • 7/35
  • 8/35
  • 9/35
  • 10/35
  • 11/35
  • 12/35
  • 13/35
  • 14/35
  • 15/35
  • 16/35
  • 17/35
  • 18/35
  • 19/35
  • 20/35
  • 21/35
  • 22/35
  • 23/35
  • 24/35
  • 25/35
  • 26/35
  • 27/35
  • 28/35
  • 29/35
  • 30/35
  • 31/35
  • 32/35
  • 33/35
  • 34/35
  • 35/35

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك .. مصطفي محمد علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مصطفي محمد مهاجم الزمالك، علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي.

 

شهدت مباراة الزمالك و جينيراسيون تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم  باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

 

وقام محمد أسامة طبيب الزمالك بالتوجه لعلاج مصطفي محمد ثم قام بالدخول لغرفة الملابس مستخدما سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب لشكواه من إصابة في القدم.

 

 

الزمالك وجينيراسيون (1)
 

 

الزمالك وجينيراسيون (2)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (3)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (4)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (5)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (6)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (7)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (8)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (9)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (10)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (11)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (12)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (13)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (14)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (15)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (16)
 

 

 

Advertisements
الزمالك وجينيراسيون (17)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (18)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (19)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (20)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (21)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (22)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (23)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (24)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (25)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (26)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (27)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (28)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (29)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (30)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (31)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (32)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (33)
 

 

 

الزمالك وجينيراسيون (34)
 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مباراة الزمالك .. مصطفي محمد علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الزمالك .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا