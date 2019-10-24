شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك .. مصطفي محمد علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجد مصطفي محمد مهاجم الزمالك، علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الفريق الأبيض لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا عقب تخطي عقبة جينيراسيون فوت السنغالي.

شهدت مباراة الزمالك و جينيراسيون تأهل فريق الزمالك إلى دور الـ16 لدوري أبطال أفريقيا عقب الفوز على جينيراسيون بطل السنغال بهدف دون رد فى اللقاء الذى أقيم باستاد السلام أحرزه مصطفى محمد في الدقيقة 18 ، بعد أن انتهي لقاء الذاهاب قد انتهي بهزيمة الزمالك 1 / 2 أمام جينيراسيون بطل السنغال بإحتساب خاصية الهدف خارج الملعب بهدفين.

وقام محمد أسامة طبيب الزمالك بالتوجه لعلاج مصطفي محمد ثم قام بالدخول لغرفة الملابس مستخدما سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب لشكواه من إصابة في القدم.

































































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