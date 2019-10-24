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شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة الزمالك .. مصطفي محمد علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الزمالك .. صور والان مع تفاصيل الخبر
وقام محمد أسامة طبيب الزمالك بالتوجه لعلاج مصطفي محمد ثم قام بالدخول لغرفة الملابس مستخدما سيارة الإسعاف الخاصة بالملعب لشكواه من إصابة في القدم.
كانت هذه تفاصيل خبر مباراة الزمالك .. مصطفي محمد علي سيارة الإسعاف بعد تأهل الزمالك .. صور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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