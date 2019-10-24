الأهلي يوضح لمصراوي كيفية سداد النجم غرامة كوليبالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت ـ ريهام حمدي:

تحدث مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، عن كيفية حصولهم على قيمة العقوبة الموقعة على لاعبهم الأسبق سليمان كوليبالي من قبل الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بعد وصولهم لاتفاق مع النجم الساحلي التونسي.

الأهلي كان قد أعلن في وقت سابق عبر موقعه الرسمي انتهاء أزمة لاعبه الأسبق سليمان كوليبالي بعدما توصلت إدارة النادي التونسي لاتفاق مع مسئولي القلعة الحمراء لإنهاء الأزمة.

وأوضح المصدر ذاته، في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم الخميس، إلى أن مسؤولو النجم سيقسطون المبلغ البالغ 1.450 مليون دولار، على 3 مراحل كالتالي: 500، 500، 450 خلال سنة ونصف.

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كوليبالي كان قد وقع للأهلي في 2017 قبل أن يرحل رسميًا عن النادي الأحمر دون الحصول على إذن من ناديه، ليتجه مسئوليه للفيفا حيث وقع الأخير غرامة مالية على اللاعب قدرها مليون و400 ألف دولار.

وكان حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي الأهلي أكد في تصريحات إذاعية، أمس الأربعاء، أن في حال عدم دفع اللاعب قيمة الغرامة سيوقع عليه الاتحاد الدولي عقوبة الشطب أو الإيقاف النهائي.

وانتقل كوليبالي إلى النجم الساحلي في مايو الماضي حيث وقع على عقد يربطه بالنادي الساحلي لمدة أربع سنوات.

جدير بالذكر أن النجم الساحلي يتواجد في المجموعة الثانية بدوري أبطال أفريقيا مع أندية الأهلي والهلال السوداني وبلاتينيوم ستارز الزيمبابوي.