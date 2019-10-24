بهدف عكسي.. الزمالك يتأهل لدور المجموعات بأبطال أفريقيا على حساب جينيراسيون

محمد اسماعيل - القاهرة - متابعة ـ مصطفى الجريتلي:

تصوير ـ علاء أحمد:

خطف الزمالك فوزًا صعبًا أمام نظيره جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس ليتأهل لاعبو القلعة البيضاء لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وكانت مباراة الذهاب قد انتهت بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف في السنغال قبل أن يفوز الزمالك بهدف نظيف في القاهرة ومن ثمّ حجز بطاقة التأهل للدور التالي.

هدف الزمالك الوحيد خلال اللقاء اليوم جاء بأقدام قائد الفريق السنغالي ديوب عن طريق الخطأ في مرماه.

ويخوض الزمالك منافسات المجموعة الأولى في دوري أبطال إفريقيا إلى جوار أندية مازيمبي وزيسكو يونايتد وبريميرو دي أوجستو.

وإليكم ملخص المباراة:

توقف اللعب في الدقيقة الثانية لإصابة لاعب جينيراسيون بشد في العضلة الخلفية.

مرت 5 دقائق وسط سيطرة متبادلة من قبل الفريقين.

الدقيقة 7: خطورة أولى للزمالك من تصويبة لزيزو أخرجها حارس جينيراسيون لركنية نُفذت وأخرجها الدفاع.

الدقيقة 11: كانت أولى خطوة لنادي جينيراسيون الذي حصل على ركلة حرة من حدود منطقة الجزاء سددها لاعبوه بجوار العارضة.

الدقيقة 13: فرصة حطرة أخرى لجينيراسيون الذي سدد كرة من داخل منطقة الجزاء تصدى لها عواد قبل أن يُخرجها عبد الله جمعة قبل أن تصل للاعبي جينيراسيون.

الدقيقة 14: نُفذت الركنية وأخرجها لاعبو الزمالك

الدقيقة 19: هدف أول للزمالك عن طريق ديو لاعب جينيراسيون بالخطأ الذي حول عرضية أوباما لهدف في مرماه.

الدقيقة 28: محمد عواد يتصدى لتصويبة خطرة ارتدت لاعب جينيراسيون الذي سددها في محمود الونش وخرجت ركنية تم تنفيذها وأبعدها دفاع الزمالك

مرور 30 دقيقة من عمر الشوط الأول ولازال الزمالك متقدم بهدف نظيف.

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الدقيقة 34: فرصة بروحين للزمالك كان بطلها بنشرقي الذي استقبل تمريرة أوباما داخل منطقة الجزاء وسددها في جسد مدافع جينيراسيون لتعود مرة أخرى لفرجاني الذي أرسلها عرضية داخل منطقة الجزاء فحولها بنشرقي برأسها تجاه المرمى ولكن أخرجها حارس جينيراسيون.

مرور 40 دقيقة ولازال الزمالك متقدمًا بهدف نظيف.

الدقيقة 41: بن شرقي يُرسل تمريرة رائع داخل منطقة الجزاء لزيو الذي سددها في قدم حارس المرمى وخرجت ركنية نُفذت وأبعدها دفاع جينيراسيون.

الدقيقة 45 والحكم يحتسب دقيقتين كوقت بدل من الضائع.

الدقيقة الثانية من الوقت بدل من الضائع: محمد عواد يُنقذ ببراعة تسديدة خطرة من سيزار لاعب جينراسيون لتتحول لركنية نُفذت وأبعدها دفاع الزمالك.

انطلاق الشوط الثاني من المباراة بدخول حازم إمام بدلًا من حمدي النقاز

الدقيقة 48:محمود علاء يرتكب خطأ ويشهر الحكم البطاقة الصفراء له.

الدقيقة 50: محمد عواد يُنقذ كرة صعبة من ركنية حولها مهاجم جينراسيون برأسه لمرمى الزمالك قبل أن يُخرجها لركنية نفذت وأخرجها دفاع الزمالك لركنية جديدة نُفذت وخرجت ركلة مرمى.

مرور 10 دقائق وسط سيطرة متبادلة بين لاعبي الفريقين وسط خطورة من قبل لاعبي جينيراسيون.

الدقيقة 64: مدافع جينيراسيون يُخطيء في إخراج الكرة بلمسها بيده وتتحول لركة جزاء.

الدقيقة :65 ركلة الجزاء التي سددها محمود علاء ارتطمت بالعارضة ثم أخرجها مدافعو جينيراسيون.

الدقيقة 72 شهدت توقف اللعب لعلاج محمد عواد إثر اصطدام محمود علاء به خلال محاولته إخراج عرضية بون ساني.

استئناف اللعب مرة أخرى ولكن عواد لم يعود وأشرك ميتشو محمد صبحي بدلًا منه.

مرور 80 دقيقة ولازالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف مع سيطرة بلا خطورة للاعبيه على مرمى جينيراسيون.

المباراة وصلت للدقيقة 90 ولازالت النتيجة تقدم الزمالك بهدف نظيف قبل أن يُشهر الحكم 6 دقائق وقت بدل من الضائع.

انتهاء المباراة بفوز الزمالك والتأهل لدور المجموعات.