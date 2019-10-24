بسملة حسن تتوج بذهبية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين

حققت بسملة حسن، لاعبة منتخب مصر للكاراتيه إنجاز جديد، بعد الفوز بميدالية ذهبية اضيفت لمشوارها الرياضي. وحصلت بسملة على الميدالية الذهبية في منافسات وزن -54 كجم (كاديت -16 عاما) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياجو في تشيلي. العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عاما المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياجو في تشيلي.

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