الجهاز الطبي بالزمالك يوضح إصابة محمد عواد ومصطفى محمد

أعلن الجهاز الطبي بالزمالك حالة الثنائي محمد عواد حارس مرمى الفريق، والمهاجم مصطفى محمد، بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مباراة جينيراسيون فوت السنغالي في إياب دور الـ 32 من بطولة دوريأبطال افريقيا.
وتعرض عواد لإصابة قوية بعد إصطدام مع محمود علاء، ليغادر ملعب المباراة مصابًا، فيما عانى مصطفى محمد من الإصابة بنهاية المباراة.
ومن المقرر أن يخضع عواد لأشعة على الرقبة من اجل تحديد حجم الإصابة بعد أن وجد صعوبة في تحريك رأسه بشكل طبيعي وعليه ارتدى جهاز طبي لحماية الرقبة بعد خروجه.
فيما أشار الجهاز الطبي أن إصابة مصطفى محمد عبارة عن شد قوي في العضلة الخلفية.
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