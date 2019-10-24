الشارقة يفلت من الهزيمة أمام حتا في الوقت القاتل

حسم التعادل بهدفين لكل فريق، نتيجة لقاء الشارقة وحتا، التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري الخليج العربي "الدوري الإماراتي".
شهد بداية اللقاء سيطرة واضحة من جانب الفريقين، لكن تمكن فريق حتا من بدء تسجيل الأهداف في الدقيقة 19عن طريق كريستيان لوبيز، ثم عاد اللاعب وأضاف ثاني الأهداف في الدقيقة 25، لينتهي الشوط الأول بهدف دون رد.
ومع بداية شوط المباراة الثاني سيطر فريق الشارقة خاصة بعد تأخره بنتيجة هدفين دونرد، فاستطاع تسجيل أول أهداف مع الدقيقة الثالثة من الوقت بدل من الضائع من عمر المباراة عن طريق ايجور كورونادو، وسريعًا تمكن ريكاردو جوميز من إحراز ثاني الاهداف لينقذ فريقه من تلقي الهزيمة.
وبتلك النتيجة واصل فريق الشارقة تصدره ترتيب الدوري برصيد 13 نقطة، أما حتا فقد وصل إلي المركز العاشر وفي رصيده 10 نقاط.
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