فاطمة عبدالناصر تفوز بفضية بطولة العالم للكاراتيه للناشئين

توجت فاطمة عبدالناصر سرور، لاعبة المنتخب الوطني للكاراتيه بالميدالية الفضية في منافسات وزن -47 كجم (كاديت -16 عام) ببطولة العالم للناشئين والشباب وتحت 21 عام المقامة في الفترة من 23 حتى يوم 27 أكتوبر بسانتياجو في تشيلي.

وأحرزت فاطمة الفضية بعد خسارتها المباراة النهائية أمام لاعبة

تركيا مسرف اوزديمير بنتيجة 0-1.

وقد حققت فاطمة مشوار مميز بالبطولة حيث احتلت المركز الأول للمجموعة الثانية بعد فوزها في جميع مبارياتها على بطلات بلغاريا، والسلفادور، والمجر، ونيوزيلاندا، والأردن.

وبذلك أرتفع رصيد مصر من الميداليات في

البطولة إلى ثلاث ميداليات بواقع فضيتين وبرونزية. حيث فاز بالميداليتين الفضيتين كل من محمد حسين (كاتا كاديت) وفاطمة سرور، وأحرز الميدالية البرونزية وليد كريم (كاتا ناشئين).

وتشهد البطولة مشاركة 1557 لاعبا ولاعبة يمثلون 96 دولة. وتشارك مصر في منافسات البطولة ببعثة مكونة من 37 لاعبا ولاعبة بالإضافة إلى الجهاز الفني والإداري، ويرأس البعثة محمد الدهراوي رئيس الاتحاد المصري للكاراتيه.