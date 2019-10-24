الزمالك يتخطى جينيراسيون السنغالي بـ"طلوع الروح" ويتأهل لدور المجموعات الأفريقي

تأهل فريق الزمالك لدور الـ16- دور المجموعات- لدوري أبطال أفريقيا بعد تعلبه بصعوبة على جينيراسيون السنغالي بهدف نظيف بستاد السلام في إياب دور الـ32 للبطولة.

سجل الهدف الوحيد مدافع بطل السنغال جبريل ديوب في مرماه في الدقيقة 18، وأهدر محمود علاء ضربة جزاء في الدقيقة 64 بعد أن سدد الكرة في العارضة.

كان لقاء الذهاب بداكار قد انتهى بفوز جينيراسيون بهدفين مقابل هدف، ورغم أن مجموع اللقاءين 2-2 ألا أن تأهل الزمالك جاء لقاعدة احتساب الهدف خارج الملعب بهدفين في حال التساوي في النقاط والأهداف.

جاء اللقاء دون المستوى سيطرالزمالك دون فاعلية على المرمي، وتصدى محمد عواد حارس الزمالك قبل خروجه للإصابة لهدفين مؤكدين.

الشوط الأول

بدأ الزمالك منذ البداية ونجح في فرض سيطرته مبكرا مستغلا التحركات الواعية والتى اربكت دفاعات المنافس بشكل قوي خاصة مع تحركات النقاز وعبدالله جمعة ومن العمق من احمد سيد

زيزو واشرف بن شرقي وفرجاني ساسي.

بادر زيزو بالتسديد يبعدها الحارس نداي الى الركنية ويرد خاديم دياو بتسديدة قوية يبعدها محمد عواد الى الركنية بصعوبة تليها تسديدة اخرى من نفس اللاعب من ضربة حرة خارج المنطقة يبعدها عواد بصعوبة أيضا.

يستشعر الزمالك بالخطر ويرد مصطفى محمد براسه بجوار القائم مباشرة.

هدف للأبيض

في الدقيقة 18 ومن كرة عرضية من يوسف أوباما أخطأها المدافع جبريل ديوب نتيجة ضغط مصطفى محمد، ليودعها بالخطأ في مرماه.

بعد الهدف يضغط جينراسيون وينقذ عواد اكثر من فرصة مع هجمة سريعة للنقاز لعب عرضية يبعدها الدفاع

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لاحت في الدقيقة 40 فرصة لتعزيز الهدف من تمريرة بن شرقي لسيد زيزو ينفرد تماما ويسدد في الحارس إلى الركنية

في الدقيقة الاخيرة ينقذ عواد هدفا مؤكدا

بعد عدة تمريرات ومن داخل المنطقة يسدد كرة فجائية شريف بايو، وفي رد فعل رائع من عواد يبعد الكرة الى الركنية.

الشوط الثاني

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجوم بنفس سيناريو الشوط الأول مع تركيز على العمق مما صعب من المهمة كثيرا في الاختراق والوصول للحارس نداي.

ضربة جزاء مهدرة

في الدقيقة 64 يحتسب الحكم ضربة جزاء صحيحة للمس الكرة يد المدافع يوسفو دبانيه داخل منطقة الجزاء ، يتقدم للركلة محمود علاء ويسدد قوية صاروخ ارض جو في العارضة ترتد الى داخل الملعب مهدرا هدفا للتعزيز.

يخرج للإصابة محمد عواد في كرة مشتركة ويلعب مكانه محمد صبحي ويضغط الزمالك في الوقت الذى تشكل فيه مرتدات الفريق السنغالي خطورة على مرمى صبحي.

عاب الزمالك العشوائية في بناء الهجمات وعدم الترابط بين الخطوط مما صعب من بنا ءهجمة فعاله وشكلت المرتدات خطورة ايضا بسبب زيادة الكثافة للمنافس وقلة أعداد المدافعين للأبيض.

يخرج أشرف بن شرقي ويلعب خالد بوطيب وتقل خطورة مصطفى لتأثره بالإصابة.

ويستمر الضغط العصبي على جماهير الزمالك بسبب الاخطاء الساذجة وهجمات سريعة لجينيراسيون تصدى لها الحارس صبحي وأحيانا الدفاع حتى اطلق الحكم صافرة النهاية.