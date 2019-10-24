إسماعيلي 2001 يستعد للأهلي بالوديات

حقق فريق الإسماعيلى مواليد 2001 الفوز على اتحاد الإشراف بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، فى إطار سلسلة التجارب الودية، استعدادا لمواجهة الأهلي المنتظرة ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة دورى الجمهورية. ضمن منافسات الجولة الحادية عشر من عمر المسابقة دورى الجمهورية. أهداف الإسماعيلى جاءت بتوقيع محمود ماهر وجمال إيتو بواقع هدف لكل منهما وسجل لاعب يخضع للاختبار هدفين. وجمال إيتو بواقع هدف لكل منهما وسجل لاعب يخضع للاختبار هدفين. ومن المقرر أن يخوض الفريق الذى جمع 7 نقاط حتى الآن ودية أخرى أمام فريق المريخ البورسعيدي يوم الأحد المقبل.

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