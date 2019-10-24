المصري يؤدي أولى تدريباته استعدادًا لبطل سيشل

أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم أولى تدريباته بمدينة فيكتوريا عاصمة سيشل، وذلك استعدادا لمباراة الفريق التي تجمعه بنظيره كوت دي اور بطل سيشل، والمقرر اقامتها على ستاد لينيتيه الاحد المقبل، ضمن مباريات ذهاب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

و ركز المدير الفني للمصري إيهاب

جلال خلال المران، على تدريبات فك العضلات والإطالات وذلك لإزالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين خاصةً بعد رحلة السفر الطويلة من بورسعيد إلى فيكتوريا، والتي استغرقت ما يزيد عن عشرين ساعة كاملة ، وشهد المران بعض التدريبات بالكرة بعيداً عن النواحي الخططية والتكتيكية.

كما شهد المران حضور الدكتور علي الطرابيلي أمين صندوق النادي ورئيس والبعثة الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس مجلس ادارة النادي المصري والأستاذ أحمد عوض عضو مجلس الإدارة والإعلامي محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم وممثل الاتحاد المصري لكرة القدم بالإضافة للوفد الإعلامي المرافق للبعثة والمكون من الأستاذ نبيل التفاهني الناقد الرياضي بمؤسسة أخبار اليوم والأستاذ محمد عباس الناقد الرياضي بمؤسسة الأهرام.