روما يسقط في فخ التعادل أمام مونشنجلادباخ بالدوري الأوروبي

سقط روما الإيطالي في فخ التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني، بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة الدوري الأوروبي.
تقدم روما عن طريق نيكولو زانيولو في الدقيقة 32، فيما تمكن مونشنجلادباخ من إدراك التعادل في الدقيقة 90 عن طريق ركلة جزاء سددها بنجاح لارس ستيندل.
وفي نفس المجموعة حقق اسطنبول باشاك شهيرالتركي الفوز على وولفسبيرجر النمساوي، بهدف نظيف.
وبتلك النتائج يرتفع رصيد روما للنقطة الخامسة في صدارة الترتيب، وفي الوصافة برصيد 4 نقاط فريق وولفسبيرجر النمساوي.
وبالمركز الثالث اسطنبول باشاك برصيد 4 نقاط ويتأخر نتيجة لفارق الأهداف، وفي المركزالأخير بنقطتين فقط يأتي بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني.
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