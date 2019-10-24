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كل ما تريد معرفته عن مباريات دور الـ 16 بالبطولة العربية

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أقيمت أمس الأربعاء 23 أكتوبر مباريات قوية في كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، بدور الـ 16، حيث حقق نادي الاتحاد السعودي  على الوصل الإماراتي خارج أرضه في ملعب زعبيل.

كما فاز الإسماعيلي المصري قد فاز الجزيرة الإمارات بهدفين نظيفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الإسماعيلية.

تقام أيضًا يوم الإثنين 28 أكتوبر مباراة ما بين الشباب السعودي مع شباب الأردم على ستاد الأمير فيصل بن فهد، كما يقابل القوة الجوية العراقي مع نادي المولودية الجزائري على ملعب كربلاء.

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يوم السبت 2 نوفمبر يقابل الرجاء الرياضي المغربي مع شقيقه الوداد في مركب الرياضي محمد الخامس،

يوم الأحد 3 نوفمبر أوليمبي آسفي المغربي الترجي التونسي على ستاد المسيرة الخضراء.

في نفس اليوم يواجه الاتحاد السكندري المصري فريق المحرق البحريني على ستاد برج العرب.

يقابل الاتحاد السعودي فريق الوصل الإماراتي في ستاد مدينة الملك عبد الله "الجوهرة المشعة" بجدة، يوم الإثنين 4 نوفمبر، أما يوم الأربعاء 6 نوفمبر فيقابل إف سي نواذيبو الموراتي في الشرطة العرافي في ملعب العاصمة.

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