اونلاين | كورة جول NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت اون سبورت رابط الزمالك مباشر جودة متعددة GOAL

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رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بث مباشر كورة لايف koora live ، اليوم الخميس الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠١٩ ، على ملعب السلام بالقاهرة ضمن مبارايات إياب الدور التمهيدي الثاني لبطولة دوري ابطال افريقيا والتي تمت إقامتها مؤخراً بقرار من الاتحاد الافريقي لكرة القدم بعد اعتراض الفريق السنغالي على تأجيل الموعد ووتغيير الملعب في وقت غير مسموح به قانونيا من الكاف .

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر كورة ستار koora Star والقنوات الناقله لها:-

تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت اليوم الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت القاهرة، والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة، وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت الناقل الحصري لمبارايات الدور التمهيدي لدوري أبطال أفريقيا في مصر. ويمكنكم متابعتها عبر البث المباشر لموقع الخليج 365 الرياضي.

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ويدخل نادي الزمالك المباراة ولا يوجد أمامه سوى الفوز لضمان الترشح الى دوري المجموعات لبطولة دوري ابطال افريقيا والتي أجريت قرعتها واوقعت الفائز من الفريقين في المجموعة الأولى بينما يتوجه الخاسر مباشرة للعب مباراة دور ال ٣٢ مكرر في بطولة الكونفدرالية والتي أجريت القرعة فيها وتم تحديد اسم الفريق الذي سيواجه الخاسر من هذه المباراة .

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