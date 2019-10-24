اونلاين | « NOW شووت» “مباشر رابط يلا شوت” مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر اون سبورت الزمالك بدون تقطيع

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متابعة البث المباشر لمباراة نادي الزمالك بقيادة مدربه ميتشو مع فريق جينيراسيون فوت السنغالي والتي ستقام اليوم الخميس في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة في المباراة التي ستجمع بين الفريقين ضمن منافسات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا KOORA ONLINE، وسوف تكون المباراة نارية بين الناديين للتأهل إلى دور المجموعات في البطولة الأفريقية YALA KOORA.

يلا شوت حصري وسوف تذاع المباراة بين فريق نادي الزمالك وفريق جينيراسيون فوت السنغالي عبر قناة أون سبورت والتي تُبث عبر قمر النايل سات KOORA STAR، وتذاع جميع المباريات الأفريقية قبل دور المجموعات على قناة أون سبورت، بينما بداية من دور المجموعات في البطولة تذاع المباريات على مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية BEIN MATSH.

كورة ستار وسوف يدخل نادي الزمالك اللقاء من أجل تحقيق الفوز باكثر من هدفين في حال تسجيل فريق جينراسيون فوت اي أهداف YALA SHOOOT PLUS، بينما يسعى فريق الفريق السنغالي لتحقيق التأهل التاريخي على فريق الزمالك للتاهل إلى دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه بالبطولة KOORA LIVE.

جول كورة وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بنتيجة فوز فريق جينيراسيون فوت السنغالي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA ONLINE، وكانت المباراة قد ألغيت في الموعد الماضي قبل أن يعود الاتحاد الافريقي لكرة القدم بإعلان موعد جديد للقاء وعدم تأهل نادي الزمالك لدور المقبل في البطولة GOAL KOORA.