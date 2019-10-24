اونلاين | «NOW كورة اون لاين » مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL رابط يلا شوت اون سبورت ماتش الزمالك جودة HD

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «NOW كورة اون لاين » مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL رابط يلا شوت اون سبورت ماتش الزمالك جودة HD والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت مباشر على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Sport 1

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون فوت السنغالي

سيكون اللقا ء الليلة في تمام 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . على تأجيل المباراة لمدة ٢٤ ساعة ونقل الملعب لإستاد برج العرب بالإسكندرية بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة لدواع أمنية ووافق الإتحاد الإفريقي على هذا الإجراء بينما رفضه النادي السنغالي.

رابط مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت

Advertisements

رابط البث المباشر لمباراة الزمالك يوتيوب سنوفره لكم قبل بداية اللقاء، عبر قناة اون سبورت الذي سيعلق على اللقاء عبر شاشتها المعلق الرياضي حاتم بطيشه، وكان الزمالك قد خسر المباراة الأولى بهدفين لهدف، وسيكون هدف مصطفي محمد في الأراضي السنغاليه له عامل كبير في قدرة الزمالك على التأهل خلال لقاء اليوم.

مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

مباراة جينيراسيون فوت اليوم الخميس في دوري أبطال افريقيا 2019 / 10 / 24 عبر قنوات أ ون سبورت 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة على قناة ON Sports 1 ..

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون كالتالي:

حارس: محمد عواد الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمدي النقاز. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهم: أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بنشرقي. الهجوم: مصطفى محمد..