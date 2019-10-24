اونلاين | KORA LIVE - كورة اون لاين مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينراسون بث مباشر رابط يلا شوت ماتش الزمالك ON SPORT يوتيوب NOW

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ينتظر عشاق نادى الزمالك اليوم مباراة الزمالك فى بطولة دورى أبطال إفريقيا والتى ستكون أمام فريق جينيراسيون السنغالى ضمن مباريات دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، وهي مباراة هامة حتي يستكمل الفريق مشواره ببطولة دوري الأبطال، خاصة وأن اللقاء تم إعادته من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، وسيقام اللقاء علي ملعب السلام، تحت قيادة الحكم الكاميروني اليوم نيانت، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع Koora Star.

KOORA ONLINE موعد مباراة الزمالك وجينراسيون فوت فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

يلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى علي ملعب السلام اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، في تمام الساعه الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة KOORA LIVE.

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KOORA STAR القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينراسيون فوت فى بطولة دورى أبطال إفريقيا

يلتقي الزمالك نظيره جينيراسيون فوت السنغالى علي ملعب السلام اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، في تمام الساعه الثامنة مساءاً بتوقيت القاهرة والتاسعه مساءاً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءاً بتوقيت الإمارات والسابعه مساءاً بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة On Sport HD وTIME SPORT HD المالكين لحقوق إذاعة اللقاء، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الزمالك قد خسر لقلء الذهاب بنتيجة 2_1 وسجل للزكالك مهاجم الفريق مصطفي محمد، والذي قلص النتيجة، ولابد أن يفوز الزمالك باللقاء اليوم حتي يتأهل لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا، ويمكنكم متابعة اللقاء عبر الخليج 365 الرياضي بث مباشر وحى دون إنقطاع وروابط متعددة بجودات مختلفة YALLA SHOOT.

البث المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالي، يذاع اللقاء عبر قناتي ON SPORT HD و TIME SPORT HD بشكل حصري اليوم الخكيس، في لقاء سيقام علي ملعب السلام بالقاهرة، في إطار مباريات الإياب من دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ويقدم الخليج 365 الرياضي رابط سريع أونلاين لمشاهدة مباراة الزمالك وجينراسيون فوت.