اونلاين | «كورة ستار اون لاين » بث مباشر مباراة الزمالك وجينراسون يلا شوت اليوم الخميس لحظة بلحظة رابط ماتش الزمالك متعدد NOW

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ننشر نتيجة مباراة الزمالك وجينيراسيون الفريق السنغالي الآن اليوم الخميس الرابع والعشرين من شهر أكتوبر 2019 ومباراة العودة من دور 32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا 2019، وتقام المباراة على ملعب السلام بالقاهرة، بحضور خمسة ألاف متفرج من أعضاء الجمعية العمومية لنادي الزمالك كما أعلن رئيس النادي الأستاذ مرتضى منصور، من الجدير بالذكر أن نتيجة مباراة الذهاب قد شهدت فوز الفريق السنغالي على نادي الزمالك بنتيجة 2-1.

يتوجب على نادي الزمالك الفوز بنتيجة مباراة اليوم أمام الفريق السنغالي “جينيراسيون”، على الأقل الفوز بنتيجة 1-0 تضمن للأبيض التأهل مباشرة إلى دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2020، ويتوجب على دفاع الزمالك الحرص من عدم دخول أي أهداف في مرماه، يذكر أن الخاسر في نتيجة تلك المباراة، يتحول مباشرة للمشاركة في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

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نتيجة مباراة الزمالك والفريق السنغالي الآن

محمد عواد، عبدالله جمعة، محمود الونش، محمود علاء، حمدي النقاز، فرجاني ساسي، طارق حامد، أوباما، أشرف بن شرقي، زيزو، مصطفى محمد.

الزمالك 0 – 0 جينيراسيون السنغالي.