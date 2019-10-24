اونلاين | كورة ستار الان.. Caf رابط يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر اليوم الخميس مشاهدة مباراة الزمالك

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الزمالك يلعب ضد جينيراسيون فوت في الجولة التمهيدية لدوري أبطال أفريقيا اليوم 24 أكتوبر، والتي سوف تبدا المباراة 21:00 التوقيت المحلي للقاهرة، حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب 2/1، بين فريق الزمالك غريمه جينيراسيون فوت التي تقام اليوم الأحد، في إطار مباريات الدور الثاني من دوري أبطال أفريقيا 2019-20، وقد فاز الزمالك بالمهندس في مباراته السابقة ، بينما فاز الزمالك في مباراته السابقة، وقد اجتمع الزمالك وجينيراسيون فوت القدم مرتين في تاريخهم الحديث. انتهت مباراة واحده في التعادل بينما جيل القدم فاز مره واحده.

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت مباشر على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Sport 1

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون فوت السنغالي

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سيكون اللقا ء الليلة في تمام 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . على تأجيل المباراة لمدة ٢٤ ساعة ونقل الملعب لإستاد برج العرب بالإسكندرية بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة لدواع أمنية ووافق الإتحاد الإفريقي على هذا الإجراء بينما رفضه النادي السنغالي.

رابط مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت

ويمكنك متابعة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك ضد جينيراسيون فوت اليوم، علي موقعكم الرياضي المفضل مساحات سبورت، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوقف، وأذا وجهتك مشكلة لا تتردد في كتابة إستفسارك أسفل المقال وسيتم الرد فوراً .

مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

مباراة جينيراسيون فوت اليوم الخميس في دوري أبطال افريقيا 2019 / 10 / 24 عبر قنوات أ ون سبورت 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة على قناة ON Sports 1 ..