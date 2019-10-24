اونلاين | رابط « ONSPORT» مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسون بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش الزمالك يلا شووت NOW

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شاهد بث مباشر مباراة الخليج 365 الرياضي، مباراة الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي، اليوم الخميس 24 أكتوبر، عبر رابط كورة بلس بدون تقطيع KOORA PLUS.

ويستضيف ملعب السلام، مباراة الزمالك حامل لقب الكونفدرالية ضد جينراسيون فووت السنغالي، في إياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا، كورة ستار مباراة الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي دوري أبطال إفريقيا، موسم 2019-2020، KOORA STAR.

موعد والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينراسيون فووت، بدوري أبطال إفريقيا

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك ضد جينراسيوت فووت السنغالي، في تمام الساعة الثامنة مساءا بتوقيت مدينة القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مدينة الإمارات العربية المتحدة.

لايف بلس وتذاع مباراة الزمالك وجينراسيون فووت السنغالي، عبر مجموعة قنوات أون سبورت ON SPORTS وتايم سبورتس TIME SPORTS الناقل الحصري للمباراة LIVE PLUS.

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كورة جول حيث يسعى الزمالك بقيادة الصربي ميتشو المدير الفني، لتحقيق الفوز لا بديل عنه حتى يتأهل لدور المجموعات بصفة رسمية، KOORA GOAL متابعة مباراة الزمالك ضد جينراسيون فووت السنغالي بإياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

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كوول كورة ويدخل الزمالك المباراة بمعنويات مرتفعة عقب الفوز الذي حققه مؤخرا على حساب المقاولون العرب، بالدوري العام COOL KORA شاهد حصريا مباراة الزمالك وجينراسيون فووت السنغالي بإياب دور ال32 لدوري أبطال إفريقيا.

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