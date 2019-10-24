اونلاين | «كورة لايف» TODAY ZAMALEK مشاهدة الزمالك وجينيراسون بث مباشر FILGOAL يلا شوت رابط ماتش «الزمالك» بدون تقطيع NOW

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نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي كورة اونلاين يلا شوت بدون تقطيع، في إطار مباريات دور الـ 32 من دوري إبطال أفريقيا لكرة القدم، في لقاء سيحدد المتأهل إلي دور المجموعات بدوري الأبطال الأفريقي للموسم الحالي 2019/2020، وسيكون الزمالك مطالب بتحقيق الفوز في تلك المباراة بهدف نظيف من أجل الصعود مباشرة إلي دور الستة عشر من البطولة الأفريقية.

مشاهدة مباراة الزمالك بث مباشر اليوم سوف تذاع على قناتين on sport وقناة time spoert في تمام الساعة الثامنة مساءا، جمهور الزمالك سيكون حاضراً في تلك المواجهة بعدد قليل من الجمهور قد يصل إلي 5 الاف متفرج، وفيه سيبحث الزمالك لتعويض خيبة الأمل في المباراة السابقة وخسارته بهدفين لهدف في المباراة التي اقيمت في العاصمة السنغالية داكار.

تشكيل الزمالك في مباراة اليوم

تشكيل الزمالك المتوقع

حارس: محمد عواد.

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الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمدي النقاز.

الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي.

أمامهم: أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بنشرقي.

الهجوم: مصطفى محمد.

مباراة الزمالك بث مباشر

مباراة الزمالك ووجينيراسيون اليوم مباشر سوف نوفر رابط يوتيوب بجودة عالية من اجل مشاهدة المباراة باعلى جودة ممكنة، وسيكون الزمالك بقيادة مدربه الصربي ميتشو مطالب بسرعة اللعب من أجل أنهاء الأمور مبكراً، في المباراة التي اكتسبت بعض التوتر جراء الأحداث الماضية الخاصة بتأجيل المباراة بعدما اعتبر الزمالك فائزاً بها في البداية.