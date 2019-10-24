اونلاين | «يلا شوت رابط مباشر» مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون بث مباشر اليوم كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون NOW

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تابع مباشر لحظة بلحظة كافة احداث مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019-20، علي ملعب السلام

إليكم تشكيل الزمالك المتوقع النجم مصطفى محمد يقود الهجوم وبنشرقي أساسي أمام جينيراسيو، سيقود مصطفى محمد خط هجوم الزمالك أمام جينيراسيون، فيما يعود أشرف بنشرقي للتشكيل الأساسي.

ويلتقي الزمالك مع جينيراسيون مساء اليوم الخميس في إياب لقاء دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا، ويحتاج الزمالك للفوز بهدف واحد للتأهل لدور المجموعات، بعدما خسر ذهابا بهدفين مقابل هدف في السنغال

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر

ومن المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت مباشر على استاد برج العرب في تمام الساعة 8 مساءً، ويمكن مشاهدة المباراة على قناة ON Sport 1

موعد مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون فوت السنغالي

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سيكون اللقا ء الليلة في تمام 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية . 8:00 مساءاً بتوقيت مصر . 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين . على تأجيل المباراة لمدة ٢٤ ساعة ونقل الملعب لإستاد برج العرب بالإسكندرية بدلا من ملعب بترو سبورت بالقاهرة لدواع أمنية ووافق الإتحاد الإفريقي على هذا الإجراء بينما رفضه النادي السنغالي.

رابط مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فوت

ويمكنك متابعة اللقاء القوي بين فريقي الزمالك ضد جينيراسيون فوت اليوم بث مباشر بدون تقطيع كورة اون لاين.

مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت

مباراة جينيراسيون فوت اليوم الخميس في دوري أبطال افريقيا 2019 / 10 / 24 عبر قنوات أ ون سبورت 1 بصوت المعلق حاتم بطيشة على قناة ON Sports 1 ..

وجاء تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون كالتالي:

حارس: محمد عواد الدفاع: عبد الله جمعة – محمود حمدي “الونش” – محمود علاء – حمدي النقاز. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي. أمامهم: أحمد سيد “زيزو” – يوسف إبراهيم “أوباما” – أشرف بنشرقي. الهجوم: مصطفى محمد..