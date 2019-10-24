اونلاين | يلا zamalek كورة لايف مشاهدة مباراة الزمالك وجينيرسيون "أون سبورت" مجانا tap3live مشاهدة مباراة الزمالك yalla shoot لايف

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر اليوم 24-10-2019 اون لاين ماتش الزمالك ضد الفريق السنغالي في دور الـ 32 دوري أبطال أفريقيا، يلتقي فريق الزمالك بفريق جينيراسيون فوت في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب الدور الثاني من بطولة دوري أبطال إفريقيا، والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق جينيراسيون فوت بهدفين مقابل هدف، وسوف تقام مباراة الزمالك مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على استاد السلام وقد صرح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن قرعة دور المجموعات والتي من المقرر أن يتأهل الفائز من الفريقين لينضم إلى المجموعة الأولى والتي تضم كلاً من مازيمبي الكونغولي وزيسكو يونايتد من زامبيا، وقد شهدت مباراة الذهاب الكثير من الأحداث وأهمها رفض فريق جينيراسيون فوت مواجهة الزمالك بعد أن تم تغيير ملعب المباراة من بتروسبورت إلى برج العرب وتأجيل المباراة 24 ساعة، ليقرر الإتحاد الإفريقي إعادة مباراة الزمالك و جينيراسيون فوت من جديد.

كشفت كاميرات قناة on sport الإقبال الضعيف الذي حضر مباراة الزمالك ضد الفريق السنغالي المقرر لها بعد قليل علي ارضية ستاد الجيش بمدينة السلام في اطار دور الـ 32 من منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا وصرح المستشار مرتضي منصور رئيس الفارس الابيض عن موقفة لحضور ما يقرب من خمسة الاف مشجع بموافقة الجهات الامنية هؤلاء من ضمنهم اعضاء الجمعية العموملية للابيض ووفر المستشار مرتضي منصور ما يقرب من 100 حالفة لنقل الجماهير والمشجعين الي ارضية ستاد ملعب الجيش وعلي الجانب الاخر وصل فريق جينيراسون فوت السنغالي الي ارضية الملعب وايضا وصل عدد من المشجعين استعداداً لمواجهة الزمالك المقرر لها في الثامنة بتوقيت مصر والتاسعة بتوقيت المملكة ، وحرص لاعبي الفريق السنغالي علي زيارة ارضية اللقاء قبل الدخول الي غرفة تغير الملابس ، كما ان هناك البعض قد ذكر ان لاعبي الفريق السنغالي قاموا برش بعض المياه علي ارضية ملعب استاد الجيش ليفسدوا تحقيق الزمالك فوزاً الليلة .

تشكيل الزمالك أمام جينراسيون فوت السنغالي :-

حراسة المرمى : محمد عواد

خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

ويجلس على مقاعد البدلاء كلا من :-

محمد صبحي، محمد عبدالشافي، حازم إمام، محمد عبدالسلام، مصطفى فتحي، إسلام جابر ، خالد بوطيب.

الزمالك Vs جينيراسيون فوت.

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البطولة : دوري أبطال أفريقيا (الدور الثاني (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : Time Sport .

الملعب : لم يحدد .

المعلق : لم يحدد بعد .

نتيجة مباراة الذهاب : جينيراسيون فوت (2-1) الزمالك.

موعد المباراة :

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

في تمام الساعة 8:00 مساءاً بتوقيت مصر .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

في تمام الساعة 9:00 مساءاً بتوقيت سوريا .