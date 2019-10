اونلاين | KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الزمالك NOW

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر ZAMALEK NOW كورة لايف PLUS MATCH رابط ماتش الزمالك NOW والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون كورة ستار مساء اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، وذلك في إطار مباريات إياب دور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، تلك المباراة التي شهدت أزمة كبيرة إلى أن قرر الاتحاد الأفريقي إقامتها في هذا الموعد. ويذكر أن مباراة الزمالك وجينيراسيون KOORA live في الذهاب بدور ال32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، قد شهدت خسارة لنادي الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد، وهو الأمر الذي يجعل الفارس الأبيض بحاجة إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم بين Zamalek vs Génération live في لقاء العودة بدور ال32 من بطولة دوري الأبطال. موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت كورة لايف اليوم Advertisements وتبدأ مباراة الزمالك وجينيراسيون KORAONLINE في بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020، في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن تشهد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت COOLKORA، مشاركة الفارس الأبيض بكل عناصره الأساسية، وذلك من أجل حسم الأمور مبكرًا، وتحقيق نتيجة إيجابية، تجعل الفارس الأبيض يتأهل إلى دور ال16 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لموسم 2019-2020. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت YALLASHOT تنقل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت كورة أونلاين مساء اليوم الخميس، عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس HD1 والتي تنقل كل تفاصيل مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت يلاشوت الجديد، وذلك رفقة إستوديو تحليلي مميز من أجل متابعة ونقل أحداث أخر مباريات دور ال32 في بطولة دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

