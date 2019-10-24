اونلاين | يلا شووت NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الزمالك NOW LIVE

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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي جينيراسيون السنغالي ضيفًا ثقيلاً على نظيره الزمالك، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر الجاري، على ملعب "السلام"، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد جينيراسيون لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Zamalek ONLINE

حرصًا على مشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون فور انطلاقها، نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

كورة جول Génération KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون

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ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة ON SPORT، بتعليق حاتم بطيشة، في إطار منافسات إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية وخاصة المصرية.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الزمالك ضد جينيراسيون

نقدم لكم بث مباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد جينيراسيون للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الخليج 365 الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

Zamalek vs Génération live streamZamalek vs Génération live stream

يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على الزمالك، بسبب تأخره في نتيجة مباراة الذهاب بهدفين مقابل هدف، ولكنه سيعول على خدمات مهاجمه المتألق مصطفى محمد.