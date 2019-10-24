اونلاين | كورة اون لاين - ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف TIME SPORT يوتيوب رابط الزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كورة اون لاين - ON SPORT مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف TIME SPORT يوتيوب رابط الزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقدم لكم "الخليج 365 الرياضي" خدمة البث المباشر لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد جينيراسيون، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة الأفريقية، وخاصة مشجعي الكرة المصرية، في إطار إياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا، كورة لايف KORALIVE.

Zamalek vs Génération live stream، بث مباشر لمشاهدة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث ستشهد مباراة إياب دور الـ32 بين الزمالك ضد جينيراسيون أجواء صعبة قبل المباراة خاصة على الفارس الأبيض بعد سقوطه في فخ الخسارة في مباراة الذهاب أمام جينيراسيون فوت السنغالي بهدفين مقابل هدف في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

كورة جول Zamalek KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة الزمالك ضد جينيراسيون، المقرر انطلاقها في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، والسابعة مساءًا بتوقيت تونس، والسادسة مساءًا بتوقيت جرينتش.

Advertisements

الأسطورة ONLINE لمشاهدة ممتعة للمباراة النارية المرتقبة بين الفريقين Génération، حيث يحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 10 نقاط، جمعها من الفوز في 3 مباريات والتعادل في لقاء وحيد.

بث مباشر لمباراة الزمالك ضد جينيراسيون كول كورة COOLKORA يسعى الزمالك بقيادة مدربه البرتغالي، للثأر من خسارته ذهابًا لإسعاد جماهير الفارس الأبيض بالتأهل لدور المجموعات في البطولة Zamalek vs Génération ONLINE.

الأسطورة livehd7 بث مباشر نتيجة آخر مباراة جمعت بين الزمالك ضد جينيراسيون

حقق جينيراسيون السنغالي فوزًا صعبًا على ضيفه الزمالك بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.