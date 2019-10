اونلاين | «يلا شووت» MATCH NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر «يلا شووت» MATCH NOW مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسون بث مباشر yalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستضيف الزمالك فريق جينيراسيون فوت السنغالي، اليوم الخميس الموافق 24 أكتوبر 2019، على ملعب السلام، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا 2019-2020. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر يلا شوت Yalla Shoot kora live بث مباشر الزمالك يلا شووت كورة ألاين دوري بلس حصري، ويدخل الزمالك اللقاء بعدما تلقى هزيمه قاسية في لقاء الذهاب، بهدفين مقابل هدف، على ملعب لاديور بمدينة أتيس السنغالية، ولذلك يسعى الزمالك إلى خطف بطاقة التأهل من مباراة الإياب بالقاهرة، حيث يحتاج الأبيض الفوز بهدف واحد للتأهل إلى دور المجموعات؛ ليتواجد في المجموعة الأولى برفقة كلا من؛ مازيمبي الكونغولي وأول أغسطس الأنجولي وزيسكو يونايتد من زامبيا، واستكمال المنافسة نحو اللقب الذى غاب عن الأبيض منذ عام 2002، عندما فاز بالبطولة الإفريقية للمرة الخامسة فى تاريخه على حساب الرجاء البيضاوى المغربى. وعلى الجانب الآخر KORA STAR استطاع فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال أن يتأهل إلى دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا بعدما حقق فوزا ثمينا على فريق أويلرز الليبيري في الدوري التمهديدي من البطولة الإفريقية، بثلاثة أهداف مقابل هدف من إجمالي مجموع مبارتي الذهاب والإياب، وتعد هذه المشاركة هي الثانية للفريق السنغالي بعدما شارك للمرة الأولى عام 2018 وودع البطولة حينها من دور الـ32. يلا شوت الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر بث مباشر الزمالك يلا شوت، Kora live الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر كورة اون لاين بلس الاسطورة كورة اكسترا؛ حيث يواجه الخاسر في المباراة فريق إيساى البنينى فى دور الـ 32 مكرر للكونفدرالية، وذلك بعدما انتهت مباراة الذهاب بهزيمة الأبيض بهدفين مقابل هدف. موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا:- Advertisements من المقرر أن تقام مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت، على ملعب السلام، اليوم الخميس، KORA LIVE في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والعاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة السادسة بتوقيت جرينتش، ويقود اللقاء تحكيميا الحكم الكاميرونى أليوم نيانت حكم ساحة، ويعاونه كل من ايفيس جاى نوبى مساعد أول، وساندا أومارو مساعد ثانى، وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع. القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا:- وتذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة أون سبورت On Sport HD، كما ستنقل المباراة عبر قناة Time Sport HD تايم سبورت، المالكين للحقوق الحصرية لإذاعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز. البث المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا:- وتنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، مساء اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك وجينيراسيون فوت، كما يقدم موقع الخليج 365 الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك وجينيراسيون فوت في دوري أبطال إفريقيا. يلا شوت yalla shoot kora live الزمالك دوري بلس، رابط مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت كورة اون لاين، بث مباشر الزمالك KORA GOAL يلا شوت الزمالك بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد جينيراسيون فوت جينك كورة ستار دوري بلس يوتيوب Ksa، كورة ستار الاسطورة بث مبارة الزمالك وجينيراسيون فوت يلا شوت توداي نيوز نتيجة مباراة الزمالك اليوم بث مباشر يلا شوت، ويأمل الزمالك في قطع خطوة جديدة نحو اللقب؛ من خلال الانتصار على وجينيراسيون فوت، على الرغم من غياب عدد من لاعبين الأبيض والمؤثرين في الفريث؛ حيث يستمر غياب الحارس محمود جنش، وعبدالله جمعة الظهير الأيسر، ومحمود عبدالعزيز ومحمد حسن لعدم تعافيهم من الإصابات التي لحقت بهم مؤخرا.

