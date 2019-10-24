رياضة | نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في دوري أبطال أفريقيا

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نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون، حيث حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك فوزًا صعبًا على ضيفه جينيراسيون فوت السنغالي، في اطار منافسات بطولة دوري أبطال إفريقيا ضمن مباراة الإياب لدور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا.

وتمكن الفارس الأبيض من قلب نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون في مباراة الذهاب التي جمعت بينهما على الأراضي السنغالية، بهدفين مقابل هدف، ليثأر بفوزه إيابا بنتيجة هدف دون مقابل.

نتيجة مباراة الزمالك ضد جينيراسيون

وخطف المهاجم الشاب مصطفى محمد، هدف مبكر للفارس الأبيض في الدقيقة التاسعة عشر من زمن المباراة، بعد عرضية أرضية متقنة من الجانب الأيمن تمكن من استغلالها بنجاح بقدمه في كرة مشتركة مع مدافع الفريق السنغالي لتسكن شباك الضيوف بنجاح.

تشكيل الزمالك أمام جينيراسيون

في حراسة المرمى : محمد عواد

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خط الدفاع : حمدي النقاز، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.

خط الوسط : فرجاني ساسي، طارق حامد احمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بن شرقي.

خط الهجوم : مصطفى محمد.

وبتلك النتيجة تمكن الزمالك من خطف بطاقة العبور لدور المجموعات في بطولة دوري أبطال أفريقيا، مستغلاً ميزة الهدف خارج الأرض، حيث كان مصطفى محمد قد تمكن من إحراز هدف الزمالك الوحيد على الأراضي السنغالية، ليضرب موعدًا مع المجموعة التي تضم العملاقين مازيمبي الكونجولي وزيسكو الزامبي، إلى جانب أول أغسطس الأنجولي.

ترتيب الزمالك في الدوري المصري

ويتواجد نادي الزمالك في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 10 نقاط من أصل 4 مباريات خاضها الفريق حتى الآن في الدوري.