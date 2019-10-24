رياضة | بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد تأهل الزمالك.. تعرف على مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حقق نادي الزمالك الفوز علي نظيره جينيراسيون فوت السنغالى اليوم الخميس، علي ملعب السلام، ضمن مباريات إياب دور ال 32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، ليلحق بركاب المتأهلين لدور المجموعات بالبطولة القارية، بينما يلعب الفريق السنغالي في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

مصطفي محمد يقود الزمالك لفوز صعب ضد جينيراسيون فوت السنغالى

وسجل هدف الزمالك الوحيد في المباراة مهاجم الفريق والمنتخب الأولمبي، مصطفي محمد في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول بعد عرضية متقنة من يوسف أوباما إستقبلها المهاجم في مرمي جينيراسيون فوت السنغالى.

مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا

وآسفرت قرعة دور المجموعه لبطولة دوري أبطال إفريقيا علي تواجد الزمالك ضمن المجموعه الأولي التي تضم كل من.

أول أغسطس الانجولي

مازيمبي الكونغولي

زيسكو الزامبي.

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بينما جاءت باقي مجموعات دوري أبطال أفريقيا كالتالي :-

- المجموعة الثانية

النجم الساحلي التونسي / الاهلي المصري / بلاتينيوم / الهلال السوداني.

- المجموعة الثالثة

اتحاد العاصمة الجزائري / الوداد البيضاوي المغربي / بيترو أتليتكو الانجولي / صن داونز الجنوب افريقي.

- المجموعة الرابعة

الرجاء المغربي / الترجي الرياضي التونسي / فيتا كلوب الكونغولي / شبيبة القبائل الجزائري.

وكان الزمالك قد عوض خسارته في لقاء الذهاب في السنغال بهدفين لهدف، هنا في القاهرة للفوز بهدف دون رد ليصعد لدور المجموعات، ليلحق بالنادي الأهلي ليكونوا منثلين لمصر في دوري الأبطال.

يذكر أن بطولة الدوري قد تم تأجيلها لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، ليدخل الزمالك في فترة راحه طويلة.