رياضة | في وجود النني وغياب كوكا.. بشكتاش يسقط على أرضه أمام سبورتنج براجا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في وجود النني وغياب كوكا.. بشكتاش يسقط على أرضه أمام سبورتنج براجا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خسر نادي بيشكتاش التركي المحترف ضمن صفوفه لاعب وسط منتخبنا الوطني محمد النني علي ارضه ووسط جماهيره بنتيجة هدفين مقابل هدف أمام نظيره فريق سبورتينج براجا البرتغالي المحترف ضمن صفوفه المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب فودافون أرينا الدولي بمدينة اسطنبول ضمن منافسات الجولة الثالثة لدور المجموعات من بطولة الدوري الاوربي.

واستطاع لاعب منتخبنا الوطني محمد النني المحترف ضمن صفوف نادي بيشكتاش التركي أن يشارك في المباراة كاملة بينما خرج المهاجم الدولي المصري أحمد حسن كوكا المحترف ضمن صفوف نادي سبورتينج براجا البرتغالي من قائمة المباراة لأسباب فنية.

وبهذه النتيجة يبقي نادي بيشكتاش التركي في المركز الأخير بالمجموعة برصيد 0 من النقاط حيث خسر الفريق في الثلاث مباريات بينما رفع نادي سبورتينج براجا البرتغالي رصيده إلى النقطة السابعة في صدارة ترتيب المجموعة.

وفي المباراة الثانية من المجموعة حقق نادي والفرهامبتون الإنجليزي فوزا صعبا خارج ارضه أمام نظيره فريق سلافيان السلوفاكي بنتيجة هدفين مقابل هدف ليحتل النادي الإنجليزي المركز الثاني في المجموعة برصيد 6 نقاط ووقف رصيد النادي السلوفاكي عند النقطة الرابعة بالمركز الثالث.