رياضة | عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. إصابة مرعبة لحارس الزمالك أمام جينيراسيون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض محمود عواد حارس مرمي الفريق الأول للزمالك لإصابة قوية أمام فريق جينيراسيون فوت السنغالي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وجاءت إصابة محمد عواد بعد اصطدام قوي مع محمود علاء ومهاجم جينيراسيون فوت داخل منطقة الجزاء سقط على آثرها أرضاً في الدقيقة 72 ليفقد الوعي.

ودخل الفريق الطبي للزمالك لأرض الملعب في محاولة لإسعاف محمد عواد ولكن فشلت جميع المحاولات ليطلب بعدها الفريق الطبي من الجهاز الفني استبدال الحارس.

وقرر الجهاز الطبي خروج محمد عواد من ملعب اللقاء ومنح فرصة المشاركة للحارس الشاب محمد صبحي في الدقيقة 77 من الشوط الثاني.

ومن المتوقع ذهاب محمود عواد للمستشفي في الساعات القادمة للاطمئنان على سلامته بعد الإصابة القوية.